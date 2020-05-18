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Факти / Світ

В Ізраїлі почали випробовувати вакцину від коронавірусу на гризунах

В Ізраїльському інституті біологічних досліджень в Нес-Ціон провели клінічні випробування вакцини від коронавірусу на гризунах.

Під час дослідження тільки половина тварин отримали медикаменти, після чого всі піддослідні гризуни були інфіковані Covid-19.

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Тварини, які були щеплені, залишились здоровими, а ті, які не отримали вакцини, заразились коронавірусною інфекцією.

Працівники інституту повідомили, що незабаром випробування медикаментів розпочнеться на інших тваринах, а потім на людях. Якщо результати будуть успішними, вакцина від коронавірусу буде готова через рік.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що коронавірус робить з організмом людини, який ВООЗ оголосив пандемією.

Джерело: DW

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