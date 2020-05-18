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Факты / Мир

В Израиле начали испытывать вакцину от коронавируса на грызунах

В Израильском институте биологических исследований в Нес-Ционе провели клинические испытания вакцины от коронавируса на грызунах.

Во время исследования только половина животных получили медикаменты, после чего все подопытные грызуны были инфицированы Covid-19.

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Животные, которые были привиты, остались здоровыми, а те, которые не получили вакцины, заразились коронавирусной инфекцией.

Работники института сообщили, что вскоре испытания медикаментов начнется на других животных, а потом на людях. Если результаты будут успешными, вакцина от коронавируса будет готова через год.

Ранее Факты ICTV сообщали, что коронавирус делает с организмом человека, который ВОЗ объявил пандемией.

Источник: DW

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