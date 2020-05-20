З 20 травня 2020 року українцям дозволили в’їжджати на територію Туреччини. Це рішення турецької влади стосується жителів ще 30 країн, серед яких Греція, Росія, Грузія, Німеччина, Велика Британія і Нідерланди.

Відвідувати країну можна лише для лікування. Про дозвіл на відпочинок поки не йдеться.

– Іноземці можуть лікуватися у відділеннях ортопедії, травматології, загальної хірургії, дитячої хірургії, урології, кардіології, онкології, нейрохірургії, гематології, репродуктивної терапії, – йдеться в повідомленні.

Читайте: Туреччина надасть медичну допомогу Україні – посол

Але відвідувати країну зможуть лише іноземці з негативним результатом на коронавірус.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Туреччина відкриє готелі для іноземних туристів в серпні 2020 року.

Джерело: Агентство Анадолу