ЄС виділив $3 млрд для боротьби з Сovid-19. Україна отримає майже половину

Європейський Союз схвалив програму для країн-партнерів, яка допоможе подолати економічні наслідки епідемії коронавірусу.
Всього ЄС виділить $3 млрд, які будуть розподілені між 10-ма країнами. Україна отримає $1,2 млрд.
Рішення було ухвалене останньою інстанцією – Радою ЄС.
Читайте: Україна може отримати перший транш МВФ до кінця місяця – Шмигаль
Також фінансову допомогу отримають: Албанія, Боснія і Герцеговина, Грузія, Йорданія, Косово, Молдова, Чорногорія, Македонія і Туніс.
У Раді ЄС додали, що ці гроші будуть надані у вигляді кредитів на дуже вигідних умовах.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує на близько $10 млрд фінансової підтримки від різних фінансових інститутів в 2020 році.
Джерело: Council of the European Union