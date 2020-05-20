ЄС виділив $3 млрд для боротьби з Сovid-19. Україна отримає майже половину

Європейський Союз схвалив програму для країн-партнерів, яка допоможе подолати економічні наслідки епідемії коронавірусу.

Всього ЄС виділить $3 млрд, які будуть розподілені між 10-ма країнами. Україна отримає $1,2 млрд.

Рішення було ухвалене останньою інстанцією – Радою ЄС.

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Також фінансову допомогу отримають: Албанія, Боснія і Герцеговина, Грузія, Йорданія, Косово, Молдова, Чорногорія, Македонія і Туніс.

У Раді ЄС додали, що ці гроші будуть надані у вигляді кредитів на дуже вигідних умовах.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує на близько $10 млрд фінансової підтримки від різних фінансових інститутів в 2020 році.

Джерело: Council of the European Union