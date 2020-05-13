Україна може отримати перший транш МВФ до кінця місяця – Шмигаль

До кінця травня Україна може підписати угоду з МВФ і отримати перший транш за програмою stand-by.
Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час виступу на позачерговому засіданні Верховної Ради в середу, 13 травня.
– Сьогодні ми вже перебуваємо на етапі, близькому до підписання меморандуму і отримання першого траншу, як і було домовлено, що дасть нам можливість уникнути фінансових проблем.
Сподіваємося, що вже до кінця травня ми вийдемо на підписання документів і отримання коштів, як це і було домовлено , – повідомив Шмигаль.
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Також він додав, що переговори між Україною і МВФ проходять на рівні: президент Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, глава МВФ Крісталіна Георгієва.
Нагадаємо, раніше був прогноз, що Україна може отримати $2 млрд від МВФ уже у другому кварталі 2020 року.