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Факти / Світ

Літати безпечно: ЄС розробив рекомендації для авіакомпаній

Європейське агентство авіаційної безпеки та Європейський центр профілактики і контролю захворювань рекомендують авіаперевізникам використовувати захисні маски та дотримуватись ретельної гігієни рук під час подорожей літаками.

Рекомендується також зберігати соціальну дистанцію між усіма людьми на борту лайнера.

– Пасажири мають упевнитись, що подорож літаком з іншими людьми в обмеженому просторі несе мінімальні ризики для їх здоров’я, – йдеться у заяві.

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Ці правила покликані переконати клієнтів авіакомпаній, що вони можуть літати безпечно, а перевізники можуть подолати наслідки пандемії.

Раніше ми писали, коли в Україні відновлять міжнародні перевезення і чого чекати від сервісу після пандемії коронавірусу.

Джерело: CNN

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