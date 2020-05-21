США можуть припинити членство в Угоді про відкрите небо, що є одним із документів, які гарантують стабільність та контроль у сфері озброєння у світі.

Таку заяву Білий дім може зробити 22 травня.

– Адміністрація Трампа готується заявити про вихід з Угоди про відкрите небо, – йдеться у повідомленні.

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Угоду про відкрите небо підписали 23 держави-члени ОБСЄ у 1992 році. У 2014 році до домовленості долучилися ще сім країн. Документ гарантує передбачуваність у європейському небі та зменшує ризики конфліктів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Трамп планує розглянути законопроект про санкції проти Китаю.