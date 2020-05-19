Світову економічну кризу фінансові аналітики прогнозували на 2020 рік і без коронавірусу. Пандемія лише прискорила та посилила цей процес. Covid-19 усе активніше затягує у свою воронку головну економіку планети. Сполучені Штати Америки лишаються епіцентром глобальної пандемії. Найбагатша країна світу виявилася не готовою до вірусної атаки і вже кілька тижнів поспіль посідає перше місце за кількістю заражених та загиблих.

На відміну від, наприклад, Сеула, Вашингтон недооцінив загрозу. Трамп хотів зберегти економіку, а тому ігнорував проблему і довго не закривав Америку на карантин. Але вірус виявився хитрішим і в результаті наніс подвійний удар: не лише по суспільному, але і по економічному здоров’ю Штатів.

Продажі, виробництво і весь спектр обслуговування просіли до мінімальних позначок. Ринок праці ліг з високою температурою: лише за квітень понад 20 млн американців втратили роботу. Безробіття сягнуло майже 15%. Це найвищий показник з 30-х років минулого століття.

Трамп стоїть на розтяжці: з одного боку статистика розповсюдження хвороби у Штатах говорить, що полегшувати карантин не варто. У середньому там щодня помирає дві тисячі людей, а кількість заражених вже півтора мільйона. З іншого – подальша втрата робочих місць та занепад економіки можуть забрати у Дональда другий термін президенства. А вибори вже цієї осені. Тому у Трампа часу максимум до листопада, щоб зробити Америку великою знову.

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Як би там не було, з цього понеділка 41 із 50 штатів почали знімати карантинні обмеження. У що це може вилитись покаже статистика наступних тижнів. Сам Трамп виглядає розгубленим і непослідовним. Спочатку із запізненням запроваджує обмеження, тепер передчасно їх знімає. Цукерку, яку він пропонує електорату – це швидке одужання економіки.

До пандемії Трамп йшов на перевибори з двома медалями на грудях: високими біржовими котируваннями та рекордно низьким рівнем безробіття. Коронавірус вніс свої корективи і тепер усе це вже неактуально, а відтак електорату треба обіцяти щось інше. І тут Трамп очевидно заспіває стару пісню про економічний та політичний ізоляціонізм Штатів. І увімкне проамериканську націоналістичну риторику. Варто згадати про стіну з Мексикою на попередніх виборах. Тепер же ворог не Мехіко, а Пекін.

У тому, що китайське питання стане лейтмотивом передвиборчих перегонів – сумнівів немає. Білий дім звинувачує Піднебесну у штучному створенні вірусу, але в той же час головний інфекціоніст Америки це заперечує. Президент і держсекретар відкрито заявляють, що Пекін свідомо приховав масштаби загрози. Китай усе відкинув і назвав це політичною грою. Пінг-понг обопільних звинувачень триває. А Трамп вже використовує пекінське питання проти свого головного конкурента на цих виборах – Джо Байдена.

Але тут Трамп ризикує наступити на граблі непослідовності. Адже майже усю свою каденцію він захоплювався верховним лідером Сі і повторював, що це людина, з якою він може мати справи. Але теперішня установка, на яку трампівські політтехнологи програмуватимуть електорат звучатиме так: Піднебесна забирає наші робочі місця, а тепер ще й передає нам хвороби. Байден буде занадто м’який із Китаєм, а Трамп поставить Піднебесну на місце.

Паралелі з великою депресією 30-х років спливають самі по собі: результатом тодішньої кризи стало серйозне зростання ізоляціонізму та сплеск націоналістичних ідей. Не лише у США, але і по всьому світу. Що, власне, вилилось у Другу світову війну.

Передвиборчі перегони обіцяють стати грою на виживання. Із брудними технологіями та підніжками, однією з яких може стати реанімація скандалу, через який Трампу загрожував імпічмент. Сумнозвісна телефонна розмова із Володимиром Зеленським, у якій Дональд натякав на запуск розслідування в Україні щодо сина Байдена.

Експерти не виключають, що Білий дім спробує використати для цього наступного посла США в Україні. Його кандидатуру ще має затвердити Сенат, але Київ вже дав агреман на його призначення. Це генерал у відставці Кіт Дейтон, який до цього працював оборонним радником США в Україні.

Менше з тим, чимало експертів стверджують, що досвідчений генерал не буде грати у політичні ігри і перш за все займатиметься питаннями безпеки. Що ж до України, Банкова вже одного разу обпіклась, і в її інтересах взагалі не влазити у подібні токсичні справи.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що США передали Україні військово-медичну допомогу на $25 млн.