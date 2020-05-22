У Пакистані розбився пасажирський літак Pakistan Airlines, який виконував рейс A320 з міста Лахор в Карачі.

Авіакатастрофа сталася близько 13 години дня у місті Карачі через збій у роботі двигуна.

На борту перебувало 107 осіб – 95 пасажирів та 8 членів екіпажу.

Мер міста Карачі Васим Ахтар заявив, що усі люди на борту загинули, однак два представника цивільної авіації пізніше заявили, що принаймні двоє людей пережили аварію.

Пакистанський телеканал Samaa TV повідомив, що вижити вдалося президенту одного з найбільших банків Bank of Punjab Зафару Мехмуду.

Літак впав на житлові будинки біля аеропорту Джинна приблизно за кілька хвилин до посадки.

– Принаймні п’ять або шість будинків були зруйновані під час аварії внутрішнього рейсу, що виконується Міжнародними авіалініями Пакистану, – додав мер.

Поліція у захисних масках щосили намагалася прибрати натовп, щоб пожежна машина і машина швидкої допомоги могли переміщатися вузькими вулицями до місця аварії.

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Передання останнього обміну пілота з авіадиспетчером вказує, що він не приземлився і кружляв навколо, щоб зробити ще одну спробу.

За словами свідків, Airbus A320, мабуть, намагався приземлитися двічі або тричі, перш ніж потерпіти крах.

Нагадаємо, Пакистан цього тижня відновив внутрішні рейси напередодні свята Ід-аль-Фітр, що знаменує кінець ісламського пісного місяця Рамадан.