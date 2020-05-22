В Пакистане разбился пассажирский самолет Pakistan Airlines, выполнявший рейс A320 из города Лахор в Карачи.

Авиакатастрофа произошла около 13 часов дня в городе Карачи из-за сбоя в работе двигателя.

На борту находились 107 человек — 95 пассажиров и 8 членов экипажа.

Мэр города Карачи Васим Ахтар заявил, что все люди на борту погибли, однако два представителя гражданской авиации позже заявили, что по крайней мере два человека пережили аварию.

Пакистанский телеканал Samaa TV сообщил, что выжить удалось президенту одного из крупнейших банков Bank of Punjab Зафару Мехмуду.

Самолет упал на жилые дома возле аэропорта Джинна примерно за несколько минут до посадки.

— По крайней мере пять или шесть домов были разрушены во время аварии внутреннего рейса, выполняемого Международными авиалиниями Пакистана, — добавил мэр.

Полиция в защитных масках изо всех сил пыталась убрать толпу, чтобы пожарная машина и машина скорой помощи могли перемещаться по узким улочкам к месту аварии.

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Передача последнего обмена пилота с авиадиспетчером указывает, что он не приземлился и кружил вокруг, чтобы сделать еще одну попытку.

По словам свидетелей, Airbus A320, видимо, пытался приземлиться дважды или трижды, прежде чем потерпеть крах.

Напомним, Пакистан на этой неделе возобновил внутренние рейсы накануне праздника Ид-аль-Фитр, знаменующий конец исламского постного месяца Рамадан.