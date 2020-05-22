У ВООЗ назвали новий континент із епіцентром коронавірусу

Південна Америка стала новим епіцентром пандемії коронавурусу у світі.
Від вірусу найбільше страждає Бразилія, заявив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан.
– Південна Америка стала новим епіцентром захворювання. Ми бачимо, що кількість заражень зростає в багатьох південноамериканських країнах. Занепокоєння викликає ситуація у багатьох з них, але, безумовно, на даний момент найбільш постраждалою є Бразилія, – заявив Райан.
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Коронавірус у Південні Америці станом на 22 травня:
- Бразилія – 314 796;
- Перу – 108 769;
- Чілі – 61857;
- Еквадор – 35 828;
- Колумбія – 18 330;
- Аргентина – 9 931;
- Болівія – 5 187;
- Венесуела – 882;
- Парагвай – 836
- Уругвай – 749;
- Французька Гвіана – 249;
- Гайана – 127;
- Тринідад і Тобаго – 116;
- Аруба – 110;
- Кюрасао – 16;
- Фолклендські острови – 13;
- Суринам – 11.
Як писали Факти ICTV Колишній власник Формули-1 Берні Екклстоун та його вагітна дружина Фабіана покинули Бразилію через поширення коронавірусу.
Він заявив, що на вулицях міст лежать трупи а лікарні переповнені.
Джерело: Estadao