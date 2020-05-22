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Факти / Світ

У ВООЗ назвали новий континент із епіцентром коронавірусу

Південна Америка стала новим епіцентром пандемії коронавурусу у світі.

Від вірусу найбільше страждає Бразилія, заявив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан.

– Південна Америка стала новим епіцентром захворювання. Ми бачимо, що кількість заражень зростає в багатьох південноамериканських країнах. Занепокоєння викликає ситуація у багатьох з них, але, безумовно, на даний момент найбільш постраждалою є Бразилія, – заявив Райан.

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Коронавірус у Південні Америці станом на 22 травня:

  • Бразилія – 314 796;
  • Перу – 108 769;
  • Чілі – 61857;
  • Еквадор – 35 828;
  • Колумбія – 18 330;
  • Аргентина – 9 931;
  • Болівія – 5 187;
  • Венесуела – 882;
  • Парагвай – 836
  • Уругвай – 749;
  • Французька Гвіана – 249;
  • Гайана – 127;
  • Тринідад і Тобаго – 116;
  • Аруба – 110;
  • Кюрасао – 16;
  • Фолклендські острови – 13;
  • Суринам – 11.

Як писали Факти ICTV Колишній власник Формули-1 Берні Екклстоун та його вагітна дружина Фабіана покинули Бразилію через поширення коронавірусу.

Він заявив, що на вулицях міст лежать трупи а лікарні переповнені.

Джерело: Estadao

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