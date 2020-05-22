У ВООЗ назвали новий континент із епіцентром коронавірусу

Південна Америка стала новим епіцентром пандемії коронавурусу у світі.

Від вірусу найбільше страждає Бразилія, заявив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан.

– Південна Америка стала новим епіцентром захворювання. Ми бачимо, що кількість заражень зростає в багатьох південноамериканських країнах. Занепокоєння викликає ситуація у багатьох з них, але, безумовно, на даний момент найбільш постраждалою є Бразилія, – заявив Райан.

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Коронавірус у Південні Америці станом на 22 травня:

Бразилія – 314 796;

Перу – 108 769;

Чілі – 61857;

Еквадор – 35 828;

Колумбія – 18 330;

Аргентина – 9 931;

Болівія – 5 187;

Венесуела – 882;

Парагвай – 836

Уругвай – 749;

Французька Гвіана – 249;

Гайана – 127;

Тринідад і Тобаго – 116;

Аруба – 110;

Кюрасао – 16;

Фолклендські острови – 13;

Суринам – 11.

Як писали Факти ICTV Колишній власник Формули-1 Берні Екклстоун та його вагітна дружина Фабіана покинули Бразилію через поширення коронавірусу.

Він заявив, що на вулицях міст лежать трупи а лікарні переповнені.

Джерело: Estadao