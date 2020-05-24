США введуть санкції проти Китаю у разі обмеження автономії Гонконгу

США погрожуть КНР санкціями, якщо Гонконг буде позбавлений високого рівня автономії. Вашингтон занепокоєний наміром Пекіну легалізувати свої спецслужби в Гонконгу.

Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Роберт О’Брайен.

– Схоже, що за допомогою закону, що стосується національної безпеки, вони, по суті, збираються захопити Гонконг. Якщо держсекретар США не зможе підтвердити, що Гонконг зберігає значний рівень автономії, якщо це станеться, послідують санкції проти Гонконгу та Китаю, – заявив він.

Радник американського президента вважає, що за такого розвитку подій великі фінансові компанії припинять свою роботу в Гонконгу, а багато жителів цього регіону виїдуть з нього.

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Нагадаємо, влада Китаю планує розглянути резолюцію про національну безпеку на території Гонконгу з можливістю створення в районі особливих органів держбезпеки. Це рішення Пекіну викликало стурбованість у західних країн та гонконгської опозиції.

24 травня у Гонконгу спалахнули масові акції протесту через наміри Китаю змінити закон про національну безпеку міста.

Джерело: NBC