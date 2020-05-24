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Факти / Світ

Я – найгірше, що траплялося з Росією: Трамп про вибори в США

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський президент Володимир Путін не хоче його перемоги на майбутніх виборах.

Про це він розповів в інтерв’ю журналістці Шеріл Аткіссон.

– Я – найгірше, що траплялося з Росією, Путін це розуміє. Упевнений, що він не хоче моєї перемоги, – заявив президент США.

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Трамп наголосив, що не тільки РФ проти його перемоги на виборах, а ще й Китай.

– Китай теж не хоче моєї перемоги на виборах, – додав він.

До речі, ймовірний кандидат від демократів Джо Байден випередив чинного президента США Дональда Трампа у передвиборчих перегонах.

51% зареєстрованих виборців у країні проголосували б за Байдена, коли лише 46% підтримують Трампа. Підтримка Байдена на сьогодні переважно спирається на демократів, Трампа – на республіканців.

Джерело: Fullmeasure

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