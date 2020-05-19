ВООЗ завжди була на боці Китаю – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Всесвітня організація охорони здоров’я допомогла Китаю дезінформувати про коронавірус.

Трамп назвав організацію маріонеткою.

– Вони маріонетка Китаю, вони орієнтовані на Китай, якщо говорити точніше, – сказав Трамп.

Також він додав, що це і могло бути причиною поширення коронавірусу у всьому світі.

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За словами Трампа, організація дала багато непотрібних порад і завжди була на боці Китаю.

До речі, зараз США займає першу позицію за кількістю заражених коронавірусом. У країні зафіксували 4 801 943 хворих на Covid-19. Вилікувалися від вірусу 283 178 осіб, а померли – 90 347.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про значне зниження кількості заражених коронавірусом на території країни.