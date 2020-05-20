Зеленський про Крим: Росія не хоче обговорювати це питання

Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції розповів, що під час переговорів з главою РФ Володимиром Путіним намагався підняти питання анексії Криму.

Також Зеленський зазначив, що питання Криму постійно обговорюється з міжнародними партнерами. Крім того, він додав, що цим майданчиків для обговорення може бути недостатньо.

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– Нещодавно Помпео висловився: поки Крим не повернеться – санкції не будуть зняті. Поки що це єдиний спосіб, де ми говоримо про Крим. На жаль, повинен констатувати, коли була перша зустріч у нормандському форматі, ми з Меркель і президентом Фракції піднімали це питання. І чесно, я сказав це Путіну. Я відчуваю, що Росія не хоче обговорювати це питання. Але ми пам’ятаємо, що це наша з вами земля. І може бути, ви праві, що цих майданчиків недостатньо, щоб говорити про Крим, – сказав Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції розповів, які результати мала зустріч у нормандському форматі, а також коли відбудуться наступні переговори.