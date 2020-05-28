США повідомили про відновлення санкцій проти російських, китайських та європейських фірм, пов’язаних з іранською ядерною програмою.

Про це заявив держсекретар Майк Помпео.

– Я оголошую про скасування винятків із режиму санкцій, що охоплюють усі ядерні проекти Ірану, пов’язані зі Спільним всеохоплюючим планом дій. Це призведе до посилення тиску на Іран та подальшої ізоляції режиму від міжнародної спільноти, – заявив Помпео.

Припинення скасування цивільно-ядерного співробітництва поширюється на міжнародну роботу на заводі важкої води Арак, на постачання збагаченого урану для дослідницького реактора у Тегерані та на вивіз відпрацьованого палива реактора.

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Держсекретар зазначив, що обмеження наберуть чинності через 60 днів. Цей термін забезпечить іноземним компаніям та організаціям можливість виходу з іранських ядерних проектів.

Проте Адміністрація американського президента зробить виняток для міжнародних проектів на АЕС в Бушері (атомна електростанція в Ірані) та продовжить строк на 90 днів, щоб гарантувати безпеку операцій на об’єкті.

Влада США переконана, що винятки з санкцій для цивільної ядерної програми Ірану дозволяють Тегерану отримувати доступ до технологій, які можуть бути використані для створення ядерної зброї.

Також Помпео оголосив про введення санкцій проти двох керівників Організації з питань атомної енергії Ірану.

Аналітики прогнозують, що таке рішення США може посилити напруженість у відносинах з іншими сторонами, які підписали ядерну угоду з Іраном у 2015 році і намагалися її врятувати, коли Америка вийшла з неї і періодично запроваджує жорсткі санкції щодо Тегерана.

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