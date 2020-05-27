США розглядають введення нових санкцій проти Північного потоку-2

США розглядають можливість введення нових санкцій через будівництво газопроводу Північний потік-2.

Про це повідомив посол Штатів у Німеччині Річард Гренелл.

За його словами, законопроект можуть ухвалити швидко, навіть попри виборчу кампанію в США. Крім того, як республіканці, так і демократи схвалюють можливі нові штрафні заходи Вашингтона.

Читайте: РФ не зможе добудувати Північний потік-2 через брак технологій – міністр енергетики США

Посол не уточнив, у чому полягатимуть можливі санкції. Припускають, що вони можуть бути спрямовані проти фірм, які обслуговують газопровід, або компаній, які прийматимуть газ, що надходить з Росії.

Також Гренелл закликав уряд Німеччини переглянути свою політику щодо Росії. Він зазначив, що потрібно припинити годувати звіра.

Раніше голова правління Нафтогаз України Андрій Коболєв повідомив, що Україна обговорює із США, як остаточно поховати Північний потік-2.

Джерело: Handelsblatt