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Факти / Світ

Трамп назвав коронавірус поганим подарунком від Китаю

Президент США Дональд Трамп заявив, що коронавірус – це подарунок від Китаю.

Він зазначив, що цей вірус зараз поширився по всій планеті. На думку американського лідера, коронавірус – дуже поганий подарунок з Китаю.

Станом на 28 травня в США зафіксували найбільшу кількість випадків коронавірусу в світі – 1 708 726. З них побороти вірус змогли 391 508 осіб. Від хвороби померла 100 871 особа.

Найбільша кількість тих, хто одужав від Covid-19 зафіксували в Нью-Йорку – 64 632.

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Незважаючи на високий відсоток захворюваності, з 29 травня в Вашингтоні послаблюють карантин і скасовують режим самоізоляції.

У місті відновлюють роботу ресторани з відкритими терасами, перукарні, салони краси. Однак робота можлива тільки за попереднім записом.

Також у Вашингтоні можна буде гуляти в парках і відвідувати тенісні корти.

До речі, президент США Дональд Трамп упевнений, що його адміністрація вжила всіх необхідних заходів, щоб зменшити відсоток смертності від коронавірусу.

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