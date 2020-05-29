Протести в США: в Міннеаполісі оголосили режим НС

У США в найбільшому місті штату Міннесота Міннеаполіс мер Джейкоб Фрей оголосив режим надзвичайної ситуації через акції протестів і заворушень, які утворилися після смерті афроамериканця Джорджа Флойда.

Режим НС оголосили на 72 години. За допомогою в забезпеченні порядку і безпеки населення Фрей звернувся до штату Міннесота.

Масові протести в Міннеаполісі виникли після смерті Джорджа Флойда. Під час затримання поліцейський натиснув на його горло коліном.

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За словами мера міста, чотирьох поліцейських за це звільнили.

Окружний прокурор Хеннепіна Майк Фріман заявив, що його відомство розслідуватиме смерть Джорджа Флойда так швидко, як того вимагає справедливість.

Під час протестів були розбиті вікна в місцевому поліцейському відділку, а також пошкоджені авто.

У Міннеаполісі група людей напала на жінку в інвалідному кріслі. Вони били її по обличчю і розпилювали піну з вогнегасників. Також був момент, коли жінка намагалася схопити кошик з продуктами, але її обхопили за шию.

Раніше Факти ICTV писали, що Джордж Флойд помер внаслідок жорстокого затримання поліцейськими.