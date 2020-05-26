У США став вірусним відеозапис, на якому видно, як білошкірий поліцейський притискає коліном до землі шию афроамериканця.

Водночас чоловік лежить у наручниках і не може чинити серйозного опору правоохоронцям.

Спійманий афроамериканець постійно повторює поліцейським, що йому боляче, і він не може дихати. Після цього чоловік втрачає свідомість.

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Поліцейське управління Міннеаполіса підтвердило, що чоловік пізніше помер у лікарні. Нині ФБР розслідує смерть афроамериканця, а двох співробітників поліції заарештували.

Нагадаємо, у США 72-річного чоловіка вбили прямо під час групового відеочату в Zoom.