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Факти / Надзвичайні події

Будь ласка, я задихаюся: чоловік помер після того, як поліцейський став йому на шию (18+)

У США став вірусним відеозапис, на якому видно, як білошкірий поліцейський притискає коліном до землі шию афроамериканця.

Водночас чоловік лежить у наручниках і не може чинити серйозного опору правоохоронцям.

Спійманий афроамериканець постійно повторює поліцейським, що йому боляче, і він не може дихати. Після цього чоловік втрачає свідомість.

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Поліцейське управління Міннеаполіса підтвердило, що чоловік пізніше помер у лікарні. Нині ФБР розслідує смерть афроамериканця, а двох співробітників поліції заарештували.

Нагадаємо, у США 72-річного чоловіка вбили прямо під час групового відеочату в Zoom.

Джерело: Daily Mail

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