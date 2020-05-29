PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Трамп підписав указ проти “цензури” в соцмережах

Президент США Дональд Трамп підписав указ проти “цензури” у соцмережах. Документ покликаний встановити нове регулювання їхньої діяльності.

Про це він сказав під час брифінгу в Білому домі.

За його словами, до цього соцмережі в США мали захист від відповідальності.

– Я підписав сьогодні виконавчий указ щодо захисту свободи слова, прав громадян США. Соціальні мережі, як Twitter, мали безпрецедентний захист від відповідальності, ґрунтуючись на теорії про те, що вони є нейтральною платформою, – сказав Трамп.

Читайте: Я – найгірше, що траплялося з Росією: Трамп про вибори в США

Він зазначив, що зараз соціальні мережі, замішані в цензурі або політичних діях, більше не матимуть захист від відповідальності.

Нагадаємо, Трамп заявив про втручання соціальної мережі Twitter у перебіг американських президентських виборів 2020 року.

На своєму акаунті у Twitter глава держави звинуватив мережу у посяганні на свободу слова.

Теги: ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх