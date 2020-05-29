Президент США Дональд Трамп підписав указ проти “цензури” у соцмережах. Документ покликаний встановити нове регулювання їхньої діяльності.
Про це він сказав під час брифінгу в Білому домі.
За його словами, до цього соцмережі в США мали захист від відповідальності.
– Я підписав сьогодні виконавчий указ щодо захисту свободи слова, прав громадян США. Соціальні мережі, як Twitter, мали безпрецедентний захист від відповідальності, ґрунтуючись на теорії про те, що вони є нейтральною платформою, – сказав Трамп.
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Він зазначив, що зараз соціальні мережі, замішані в цензурі або політичних діях, більше не матимуть захист від відповідальності.
Нагадаємо, Трамп заявив про втручання соціальної мережі Twitter у перебіг американських президентських виборів 2020 року.
На своєму акаунті у Twitter глава держави звинуватив мережу у посяганні на свободу слова.