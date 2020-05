Президент США Дональд Трамп заявив про втручання соціальної мережі Twitter у перебіг американських президентських виборів 2020 року.

На своєму акаунті у Twitter глава держави звинуватив мережу у посяганні на свободу слова.

There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone…..

