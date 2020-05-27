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Трамп звинуватив Twitter у посяганні на свободу слова

Президент США Дональд Трамп заявив про втручання соціальної мережі Twitter у перебіг американських президентських виборів 2020 року.

На своєму акаунті у Twitter глава держави звинуватив мережу у посяганні на свободу слова.

– Вони вважають мої слова про голосування поштою, яке може призвести до корупції і шахрайства, хибними, ґрунтуючись на перевірці фактів фальшивими новинами CNN і Amazon Washington Post, – зазначив Дональд Трамп у своєму пості.

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За словами Трампа, він має намір боротися з посяганнями на свободу слова у Twitter. До речі, пост президента став відповіддю на заклики перевірити інформацію Трампа про небезпеку проводити вибори поштою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у президентських перегонах головний опонент чинного президента США Джо Байден випереджає Трампа на 10%.

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