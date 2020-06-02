Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) спільно з Всесвітньою організацією охорони здоров’я розробила рекомендації для відновлення авіарейсів.
Також ICAO виділила основні правила перельоту, який варто дотримуватися в умовах пандемії коронавірусу.
Так, організації рекомендують дотримуватися дистанції на борту в один метр між пасажирами та носити захисні маски.
Прибувши до аеропорту, пасажири повинні мати довідку про стан здоров’я та пройти температурний скринінг.
Цю процедуру варто повторити і після закінчення перельоту.
ICAO рекомендує за можливості уникати фізичного контакту – під час проходження контролю безпеки. Також краще використовувати електронні, а не паперові квитки.Читайте: Ryanair запровадила нові правила перельотів через коронавірус Правила для пасажирів: як SkyUp літатиме після карантину Windrose запускає щоденні рейси Україною – дата і напрямки
Пасажирам радять одягати захисні маски і під час перебування в аеропорту, і протягом усього польоту.
На борту люди повинні якомога менше залишати своє місце та уникати утворення черг до туалету.
Візьміть з собою вологі серветки та антисептик, аби витерти поверхні, до яких торкаєтесь.
Ці правила не є обов’язковими, але їхнє дотримання зменшить шанси на зараження.
Україна планує повноцінно відновити авіасполучення з 15 червня. Основна умова – сприятлива епідеміологічна ситуація та дозвіл іншої країни на рейси з України.
На початку рейси плануються до Білорусі, Польщі, Литви та Німеччини.