Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) спільно з Всесвітньою організацією охорони здоров’я розробила рекомендації для відновлення авіарейсів.

Також ICAO виділила основні правила перельоту, який варто дотримуватися в умовах пандемії коронавірусу.

Так, організації рекомендують дотримуватися дистанції на борту в один метр між пасажирами та носити захисні маски.

Прибувши до аеропорту, пасажири повинні мати довідку про стан здоров’я та пройти температурний скринінг.

Цю процедуру варто повторити і після закінчення перельоту.

ICAO рекомендує за можливості уникати фізичного контакту – під час проходження контролю безпеки. Також краще використовувати електронні, а не паперові квитки.

Пасажирам радять одягати захисні маски і під час перебування в аеропорту, і протягом усього польоту.

На борту люди повинні якомога менше залишати своє місце та уникати утворення черг до туалету.

Візьміть з собою вологі серветки та антисептик, аби витерти поверхні, до яких торкаєтесь.

Ці правила не є обов’язковими, але їхнє дотримання зменшить шанси на зараження.

Україна планує повноцінно відновити авіасполучення з 15 червня. Основна умова – сприятлива епідеміологічна ситуація та дозвіл іншої країни на рейси з України.

На початку рейси плануються до Білорусі, Польщі, Литви та Німеччини.