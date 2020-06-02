Международная организация гражданской авиации (ICAO) совместно с Всемирной организацией здравоохранения разработала рекомендации для восстановления авиарейсов.
Также ICAO выделила основные правила перелета, который стоит соблюдать в условиях пандемии коронавируса.
Так, организации рекомендуют соблюдать дистанцию на борту в один метр между пассажирами и носить защитные маски.
Прибыв в аэропорт, пассажиры должны иметь справку о состоянии здоровья и пройти температурный скрининг.
Это процедуру следует повторить и после окончания перелета.
ICAO рекомендует по возможности избегать физического контакта — при прохождении контроля безопасности. Также лучше использовать электронные, а не бумажные билеты.Читайте: Ryanair ввела новые правила перелетов из-за коронавируса Правила для пассажиров: как SkyUp будет летать после карантина Windrose запускает ежедневные рейсы по Украине - дата и направления
Пассажирам советуют надевать защитные маски и во время пребывания в аэропорту, и в течение всего полета.
На борту люди должны как можно меньше оставлять свое место и избежать образования очередей в туалет.
Возьмите с собой влажные салфетки и антисептик, чтобы вытереть поверхности, к которым касаетесь.
Эти правила не являются обязательными, но их соблюдение уменьшит шансы на заражение.
Украина планирует полноценно восстановить авиасообщение с 15 июня. Основное условие — благоприятная эпидемиологическая ситуация и разрешение другой страны на рейсы из Украины.
В начале рейсы планируются в Беларусь, Польшу, Литву и Германию.