Международная организация гражданской авиации (ICAO) совместно с Всемирной организацией здравоохранения разработала рекомендации для восстановления авиарейсов.

Также ICAO выделила основные правила перелета, который стоит соблюдать в условиях пандемии коронавируса.

Так, организации рекомендуют соблюдать дистанцию ​​на борту в один метр между пассажирами и носить защитные маски.

Прибыв в аэропорт, пассажиры должны иметь справку о состоянии здоровья и пройти температурный скрининг.

Это процедуру следует повторить и после окончания перелета.

ICAO рекомендует по возможности избегать физического контакта — при прохождении контроля безопасности. Также лучше использовать электронные, а не бумажные билеты.

Пассажирам советуют надевать защитные маски и во время пребывания в аэропорту, и в течение всего полета.

На борту люди должны как можно меньше оставлять свое место и избежать образования очередей в туалет.

Возьмите с собой влажные салфетки и антисептик, чтобы вытереть поверхности, к которым касаетесь.

Эти правила не являются обязательными, но их соблюдение уменьшит шансы на заражение.

Украина планирует полноценно восстановить авиасообщение с 15 июня. Основное условие — благоприятная эпидемиологическая ситуация и разрешение другой страны на рейсы из Украины.

В начале рейсы планируются в Беларусь, Польшу, Литву и Германию.