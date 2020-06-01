Відновлення авіасполучення - як готується Україна

В аеропорту Київ ім. Сікорського (Жуляни) готуються приймати міжнародні та внутрішні рейси вже з 16 червня.

Про це Фактам ICTV повідомила прес-секретар аеропорту Галина Богданенко.

За її словами, першим внутрішнім рейсом стане Київ-Запоріжжя (Мотор Січ), який запланований на 20.00 16 червня.

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Згідно з розкладом на сайті аеропорту, плануються польоти Belavia до Мінська, а також кілька рейсів Wizz Air до Німеччини, Польщі та Литви. Також рейси до Польщі планує здійснювати авіакомпанія LOT.















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В аеропорту пасажири повинні будуть дотримуватися суворих санітарних правил: масковий режим, дезінфекція, соціальна дистанція.

– Також, згідно з рекомендаціями, ми збільшимо кількість шатлів, аби забезпечити соціальну дистанцію. Також за допомогою радіозв’язку ми попереджатимемо постійно про дотримання правил, – зазначила Богданенко.

Проте питання, чи зможуть перебувати у терміналі ті, хто проводжають пасажирів, поки залишається відкритим.

Відновлення авіасполучення в Європі

– Якщо ви прилітаєте в аеропорт Відня: або ви йдете на 14 днів на карантин, або ви в аеропорту проходите тестування на хворобу, він коштує €190. Дорого, але ви тоді маєте за дві години довідку, що не інфіковані і спокійно подорожуєте далі, – розповідає екс-міністр-інфраструктури України Володимир Омелян.

Щодо туристичних країн, то вони відкривають всі ворота, бо розуміють, що це левова частка бюджету.

– Для нас ключове, аби не зникли лоукости. Бо такі голоси звучать з боку класичних авіакомпаній, – зазначив Омелян.

Авіасполучення в Україні

Україна закрила авіасполучення з іншими країнами 17 березня, а це породило для авіакомпаній збитки в 600-700 млн грн щомісяця.

До слова, в Україну прилітали чартерні рейси, які евакуювали наших громадян з усього світу. Крім того, українських заробітчан забирали чартери з Польщі та Нідерландів.

Повноцінне відновлення авіасполучення очікується з 15 червня, проте список країн буде обмежений. Умови для відновлення перельотів: дозвіл іншої держави на рейси з України, а також сприятлива епідеміологічна ситуація.

Євгенія Шапоренко