Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко офіційно зареєструвався для участі у виборах керівника країни у 2020 році.

Про це йдеться на сайті Центральної виборчої комісії Білорусі.

Олександр Лукашенко подав документи у четвер, 14 травня. Він уже 26 років керує країною, з літа 1994 року, що найдовше серед усіх пострадянських країн. Якщо Лукашенко переможе, це буде його шостий президентський термін.

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Станом на 18.00 14 травня у Білорусі зареєстровано 23 кандидати на пост керівника країни.

Нагадаємо, президентські вибори у Білорусі пройдуть 9 серпня 2020 року. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Палати представників Національних зборів країни.

Джерело: ЦВК Білорусі