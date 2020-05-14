Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко офіційно зареєструвався для участі у виборах керівника країни у 2020 році.
Про це йдеться на сайті Центральної виборчої комісії Білорусі.
Олександр Лукашенко подав документи у четвер, 14 травня. Він уже 26 років керує країною, з літа 1994 року, що найдовше серед усіх пострадянських країн. Якщо Лукашенко переможе, це буде його шостий президентський термін.
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Станом на 18.00 14 травня у Білорусі зареєстровано 23 кандидати на пост керівника країни.
Нагадаємо, президентські вибори у Білорусі пройдуть 9 серпня 2020 року. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Палати представників Національних зборів країни.
Джерело: ЦВК Білорусі