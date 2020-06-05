Санкції проти Північного потоку-2: законопроект уже в Конгресі США

Американські сенатори виявили солідарність у питанні розширення санкцій проти газопроводу Північнй потік-2, який Росія будує в обхід України. У Конгресі США представили двопартійний законопроект проти його будівництва.

У Посольстві України в США уточнили, що документ підготувала група сенаторів демократів та республіканців – Тед Круз, Джин Шахін, Джон Баррассо, Том Коттон та Рон Джонсон.

У ньому пропонується розширити санкції, запроваджені проти будівництва Північного потоку-2 відповідно до закону США Про захист енергетичної безпеки Європи, що набув чинності у грудні 2019 року.

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Зокрема, американські санкції застосовуватимуться до суден, залучених до прокладки труб, а також компаній, що надають страхові послуги, портове обладнання чи послуги з їх швартування.

Тобто вони зачіпатимуть будь-яку компанію, яка забезпечуватиме сертифікацію для запуску Північного потоку-2.

Водночас, щоб ці обмеження набули чинності, законопроект мають схвалити обидві палати Конгресу США та підписати президент Дональд Трамп.

Сенатори вважають російський газопровід критичною загрозою для національної безпеки США, для енергетичної незалежності всієї Європи, а також для України.

Будівництво Північного потоку-2, що складається з двох гілок газопроводу, Росія планувала завершити до 2020 року, але проекту завадили американські санкції.

Навіть Німеччина, яка весь час лобіювала російський проект, у травні 2020 року відмовила у звільненні Північного потоку-2 від правил газової директиви Євросоюзу.

А Польща порушила справу проти Газпрому – російський газовий монополіст відмовляється надавати документи для антимонопольного розслідування щодо газопроводу. Йому загрожує до €50 млн штрафу.

Джерело: Посольство України у США