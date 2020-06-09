Північна Корея заблокувала всі лінії зв’язку з Південною Кореєю, щоб країни більше не намагалися домовитися про співпрацю.

Блокування пройшло 9 червня о 6.00 за київським часом (12.00 за часом в КНДР, – Ред.).

Таке рішення ухвалила Кім Е Чжон – сестра Кім Чен Ина.

Причиною таких дій стали агітація і критика влади КНДР. Активісти та біженці з Північної Кореї почали пересилати агітацію за допомогою повітряних куль, прив’язавши до них флешки з інформацією та листівки. У них містилася критика Ина за порушення прав людини і інформація щодо його ядерних амбіцій.

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За словами Кім Е Чжон, влада Південної Кореї потурала “ворожим актам проти КНДР”.

У Пхеньяні заявили, що це буде першим кроком на шляху до закриття всіх способів зв’язку з Сеулом.

Також КНДР має намір перервати всі військові і політичні зв’язки.

Влада КНДР заявила, що ці дії перекреслили результати трьох зустрічей Кім Чен Ина і президента Південної Кореї Мун Чже Іна.

У квітні 2018 року пройшла історична зустріч глав друх країн під час якої лідери потиснули один одному руки. Кім Чен Ин тоді приїхав до Південної Кореї і став першим за 65 років лідером КНДР, який відвідав сусідню країну.

Під час зустрічі сторони домовилися працювати над ядерним роззброєнням на Корейському півострові і припинити війну, яка тривала з 1950-х років.

У травні 2018 року пройшла незапланована зустріч Кім Чен Ина і Мун Чже Іна. Про її результати тоді не повідомлялося.

У вересні під час саміту в Пхеньяні між лідерами країн було підписано угоду про мир і денуклеаризацію.