Республіканці Палати представників Конгресу США виступили з пропозицією запровадити жорсткі санкції проти Росії, Китаю та Ірану.

Так, Росію пропонують визнати країною, що є спонсором тероризму, запровадити санкції проти різних нафтогазових проектів, російського суверенного боргу і осіб за кордоном, які контролюються Росією.

Окрім цього, у Конгресі хочуть розробити стратегію ставлення безпосередньо до російського народу і його підтримки у прагненні до демократії через омин російської влади.

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Також представники пропонують запровадити санкції щодо членів керівництва Комуністичної партії Китаю через переслідування уйгурів і придушення протестів у Гонконзі.

Санкції щодо Ірану пропонують запровадити у певних секторів іранської економіки, а також регіональних структурах, пов’язаних з Іраном, зокрема бойових груп, які підтримує Тегеран за межами країни.

Однак ці запропоновані санкції не внесені до Конгресу і виконують лише роль рекомендації.

Кримський пакет санкцій

Європейський Союз ще на рік продовжив заборону для європейських компаній на вкладання інвестицій в окупований Крим та імпортування товарів з півострова.

Це вже не вперше, коли ЄС продовжує санкції. Спочатку таке рішення ухвалили 20 червня 2019 року – термін дії продовжили на рік.

Джерело: доповідь Зміцнення Америки і протидія глобальним загрозам