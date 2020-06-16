США відновлюють смертну кару на федеральному рівні

У США влада відновлює вищу міру покарання – смертний вирок.
Для засудження на федеральному рівні генпрокурор США Вільям Барр ухвалив рішення провести у виконання чотири смертних вироки.
– Чотири вбивці, дати страти яких були встановлені сьогодні, пройшли через повний судовий розгляд відповідно до нашої Конституції і законів, – сказав Барр.
Також він додав, що необхідно виконати вирок заради жертв злочинів і їх сімей.
Читайте: Смертна кара в Україні і світі: “За” і “Проти”
За вбивство дітей до смертної кари засудили чотирьох людей.
У США стратити трьох злочинців планують 13, 15, 17 липня, а ще одного – 28 серпня 2020 року. Страту проведуть з використанням препарату, який викликає зупинку дихання.
В останній раз в США смертний вирок на федеральному рівні був виконаний в 2003 році. У 2019 генеральний прокурор США Вільям Бар наказав Федеральному бюро в’язниць скласти графік кари для п’яти в’язнів-смертників.
Джерело: Міністерство юстиції США