США відновлюють смертну кару на федеральному рівні

У США влада відновлює вищу міру покарання – смертний вирок.

Для засудження на федеральному рівні генпрокурор США Вільям Барр ухвалив рішення провести у виконання чотири смертних вироки.

– Чотири вбивці, дати страти яких були встановлені сьогодні, пройшли через повний судовий розгляд відповідно до нашої Конституції і законів, – сказав Барр.

Також він додав, що необхідно виконати вирок заради жертв злочинів і їх сімей.

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За вбивство дітей до смертної кари засудили чотирьох людей.

У США стратити трьох злочинців планують 13, 15, 17 липня, а ще одного – 28 серпня 2020 року. Страту проведуть з використанням препарату, який викликає зупинку дихання.

В останній раз в США смертний вирок на федеральному рівні був виконаний в 2003 році. У 2019 генеральний прокурор США Вільям Бар наказав Федеральному бюро в’язниць скласти графік кари для п’яти в’язнів-смертників.

Джерело: Міністерство юстиції США