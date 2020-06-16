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Трюдо підтримав продовження військової допомоги Україні

Влада Канади розуміє важливість продовження військової тренувальної місії в Україні та нарощування своєї військової присутності.

Це питання обговорювали під час розмови прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та Володимир Зеленський.

– Вони погодилися стосовно важливості операції UNIFIER та хороших новин про повернення цього місяця військовослужбовців Збройних сил Канади до України для відновлення тренувань українських безпекових сил, – розповіли у Трюдо.

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В офісі глави уряду додали, що двоє лідерів також обговорили глибокі й міцні зв’язки між Канадою та Україною.

– Прем’єр-міністр підтвердив незмінну відданість Канади успішності, безпеці та територіальній цілісності України.

15 червня Володимир Зеленський та Джастін Трюдо провели телефонну розмову, в якій обговорили спрощення візового режиму між країнами.

Зокрема президент сподівається на прогрес у процесі поступової лібералізації Канадою візового режиму для громадян України.

Джерело: Укрінформ

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