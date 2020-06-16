Власть Канады понимает важность продолжения военной тренировочной миссии в Украине и наращивания своего военного присутствия.

Этот вопрос обсуждали во время разговора премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Украины Владимир Зеленский.

— Они согласились относительно важности операции UNIFIER и хороших новостей о возвращении с этого месяца военнослужащих Вооруженных сил Канады в Украину для восстановления тренировок украинских сил безопасности, — рассказали у Трюдо.

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В офисе главы правительства добавили, что два лидера обсудили глубокие и прочные связи между Канадой и Украиной.

— Премьер-министр подтвердил неизменную приверженность Канады успешности, безопасности и территориальной целостности Украины.

15 июня Владимир Зеленский и Джастин Трюдо провели телефонный разговор, в котором обсудили упрощение визового режима между странами.

В частности, президент надеется на прогресс в процессе постепенной либерализации Канадой визового режима для граждан Украины.