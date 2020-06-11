На флот, радари та транспорт – Пентагон виділив Україні $250 млн

США затвердив пакет допомоги Україні у сфері безпеки та оборони на суму $250 млн по лінії Пентагону.

Про це повідомили у Посольстві України у США.

За умовами американського законодавства, 50% допомоги за програмою USAI надається Україні лише за умови здійснення практичних кроків у сфері реформування сектору безпеки і оборони.

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Нинішній пакет допомоги США передбачає надання Україні, серед іншого на:

засоби контрбатарейної боротьби;

транспорт;

медичне обладнання;

здійснення підготовки підрозділів ЗСУ.

Окремий акцент здійснюється на підтримці ВМС Збройних сил України.

Пентагон виділив гроші

Пентагон називає Україну найважливішим партнером на передньому краї стратегічної конкуренції з Росією.

У суму входять контр-артилерійські радари і тактичне обладнання. Частина зазначених коштів піде на вдосконалення кіберзахисту і стратегічних комунікацій для протидії російським кібератакам і фейкам.

– Ці ініціативи доповнюються посиленням підтримки в області безпеки з боку ключових союзників і партнерів по НАТО. Сполучені Штати продовжують закликати всіх союзників і партнерів посилити підтримку сектора безпеки і оборони України, – йдеться в повідомленні.

Гроші на боротьбу з коронавірусом

США надали додаткову допомогу Україні у розмірі $1 млн для боротьби з коронавірусом.

На сьогодні уряд Сполучених Штатів загалом виділив $15,5 млн для подолання пандемії Covid-19 в Україні. Гроші будуть надані через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Вони будуть використаны для закупівлі товарів, медичного обладнання та матеріалів для боротьби з коронавірусом.

Джерело: Посольство України у США, Пентагон