Міністерство юстиції США подало позов, щоб перешкодити колишньому раднику з національної безпеки Джону Болтону опублікувати нову книгу про своє перебування в Білому домі.

Згідно зі скаргою, книга містить секретну інформацію.

До такого кроку вдалися наступного дня після заяви Дональда Трампа, що Болтон може зіткнутися з кримінальними проблемами через звільнення.

– Я розглядатиму кожну розмову зі мною як з президентом з високою секретністю. Це означатиме, що якщо він написав книгу і випустить її – він порушить закон, і я думаю, що у нього будуть проблеми зі злочинністю, – наголосив Трамп.

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Адвокат Болтона, Чарльз Купер, сказав, що вони розглядають позов і нададуть відповідь найближчим часом.

Книга під назвою Кімната, де це сталося має вийти 23 червня.

Окрім іншого, книга містить твердження про те, що Трамп відмовив у військовій допомозі, щоб чинити тиск на президента України Володимира Зеленського, аби той почав розслідування корупції щодо кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена і його сина Хантера.