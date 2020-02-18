Сподіваюся, цензури не буде: Болтон присвятив Україні окремий розділ своєї книги

Під час лекції в одному з університетів США (штат Північна Кароліна) колишній радник з національної безпеки Джон Болтон розповів, що Україна в його книзі займе особливе місце.

Це був перший публічний виступ американського політика після провалу імпічменту президента Трампа.

Коментуючи телефонну розмову президента Трампа з президентом Зеленським, Болтон натякнув, що його книга розповість більше про зв’язок Трампа з Україною.

– Частини рукопису, що стосуються України – це вишенька на тортику. Вам дуже сподобається розділ 14, – сказав він.

17 березня світ побачить книгу Болтона Кімната, де це відбулось: спогади про Білий дім.

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– Я доклав чималих зусиль, аби написати сторінку американської історії. Тому дуже сподіваюсь, що мою книгу не утискатимуть цензурою, – додав політик.

Книга Джона Болтона містить інформацію, що пов’язана з фінансовою допомогою Україні.

Так, $391 млн на військові потреби Україні Трамп начебто обіцяв за розслідування скандальної справи колишнього віце-президента Штатів Джо Байдена.

Білий дім вбачає у книзі загрозу національній безпеці США, тому що її автор видає секретну інформацію.

До слова, у своїй книзі Болтон також написав, що причиною заморозки військової допомоги Україні була також Хілларі Клінтон, головний опонент Трампа на президентських виборах у 2016 році.

Джерело: News Observer