Трамп заморозив допомогу Україні через Байдена і Клінтон – Болтон

Колишній помічник Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон підтвердив, що президент США сам пов’язував призупинення військової допомоги Україні з розслідуванням проти Джо Байдена.

Про це йдеться в неопублікованій книзі спогадів Болтона, де він написав, що разом з держсекретарем США Майком Помпео і главою Пентагону Марком Еспером близько 10 разів говорив Трампу розморозити допомогу для України.

Однак Трамп відкидав це, згадуючи, що українці нібито співпрацювали з Хілларі Клінтон, щоб не допустити його перемоги на президентських виборах у 2016 році.

– У серпні 2019 року Трамп сказав Болтону, що хоче надалі заморожувати військову допомогу, поки українська влада не допоможе з розслідуванням проти демократів, зокрема Байдена, – впевнений Болтон.

У свою чергу, президент США Дональд Трамп спростував заяву Болтона.

– Я ніколи не говорив Джону Болтону, що допомога Україні була пов’язана з розслідуванням діяльності демократів, в тому числі з Байденом. Насправді він ніколи не скаржився на це під час свого публічного звільнення. Якщо про це сказав Джон Болтон, це тільки для того, щоб продати книгу, – написав Трамп.

I NEVER told John Bolton that the aid to Ukraine was tied to investigations into Democrats, including the Bidens. In fact, he never complained about this at the time of his very public termination. If John Bolton said this, it was only to sell a book. With that being said, the… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 27, 2020

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Президент США заявив, що українська сторона не бачить тут тиску.

– Президент Зеленський і міністр закордонних справ України заявили, що тиску і проблем немає. Крім того, я зустрівся з президентом Зеленським в ООН (демократи сказали, що я ніколи не зустрічався) і надав військову допомогу Україні без будь-яких умов і розслідувань – і набагато раніше, ніж очікувалося. Я також дозволив Україні купити протитанкові ракети Javelin. Моя адміністрація зробила набагато більше, ніж попередня, – додав він

До слова, Рахункова палата США дійшла висновку, що рішення про замороження військової допомоги для України було незаконним.

Джерело: The New York Times