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Трамп заморозив допомогу Україні через Байдена і Клінтон – Болтон

Колишній помічник Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон підтвердив, що президент США сам пов’язував призупинення військової допомоги Україні з розслідуванням проти Джо Байдена.

Про це йдеться в неопублікованій книзі спогадів Болтона, де він написав, що разом з держсекретарем США Майком Помпео і главою Пентагону Марком Еспером близько 10 разів говорив Трампу розморозити допомогу для України.

Однак Трамп відкидав це, згадуючи, що українці нібито співпрацювали з Хілларі Клінтон, щоб не допустити його перемоги на президентських виборах у 2016 році.

– У серпні 2019 року Трамп сказав Болтону, що хоче надалі заморожувати військову допомогу, поки українська влада не допоможе з розслідуванням проти демократів, зокрема Байдена, – впевнений Болтон.

У свою чергу, президент США Дональд Трамп спростував заяву Болтона.

– Я ніколи не говорив Джону Болтону, що допомога Україні була пов’язана з розслідуванням діяльності демократів, в тому числі з Байденом.

Насправді він ніколи не скаржився на це під час свого публічного звільнення. Якщо про це сказав Джон Болтон, це тільки для того, щоб продати книгу, – написав Трамп.

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Президент США заявив, що українська сторона не бачить тут тиску.

– Президент Зеленський і міністр закордонних справ України заявили, що тиску і проблем немає. Крім того, я зустрівся з президентом Зеленським в ООН (демократи сказали, що я ніколи не зустрічався) і надав військову допомогу Україні без будь-яких умов і розслідувань – і набагато раніше, ніж очікувалося.

Я також дозволив Україні купити протитанкові ракети Javelin. Моя адміністрація зробила набагато більше, ніж попередня, – додав він

До слова, Рахункова палата США дійшла висновку, що рішення про замороження військової допомоги для України було незаконним.

Джерело: The New York Times

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