Трамп заморозив допомогу Україні через Байдена і Клінтон – Болтон

Колишній помічник Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон підтвердив, що президент США сам пов’язував призупинення військової допомоги Україні з розслідуванням проти Джо Байдена.

Про це йдеться в неопублікованій книзі спогадів Болтона, де він написав, що разом з держсекретарем США Майком Помпео і главою Пентагону Марком Еспером близько 10 разів говорив Трампу розморозити допомогу для України.

Однак Трамп відкидав це, згадуючи, що українці нібито співпрацювали з Хілларі Клінтон, щоб не допустити його перемоги на президентських виборах у 2016 році.

У свою чергу, президент США Дональд Трамп спростував заяву Болтона.

I NEVER told John Bolton that the aid to Ukraine was tied to investigations into Democrats, including the Bidens. In fact, he never complained about this at the time of his very public termination. If John Bolton said this, it was only to sell a book. With that being said, the…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 27, 2020