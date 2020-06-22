Потрібно захистити Німеччину від Росії – Трамп про Північний потік-2

Президент США Дональд Трамп заявив, що Німеччина платить Росії мільярди доларів за новий газопровід.

Трамп розкритикував Північний потік-2.

– Ми повинні захистити Німеччину від Росії, – заявив він.

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Водночас він розкритикував Німеччину через малі виплати у бюджет НАТО.

Північний потік-2

Україна, США і деякі країни ЄС виступають проти газогону через посилення залежності Європи від російського газу.

Роботи з будівництва призупинені через санкцій США щодо європейських підрядників, які вступили в силу в грудні 2019 року.

Німеччина відмовила Північному потоку-2

Проектом Північний потік-2 передбачається будівництво двох гілок газопроводу від Російської Федерації через Балтійське море до Німеччини загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік.

Трубопровід в обхід України планували завершити до 2020 року. Але через санкції його досі будують.

Федеральне мережеве агентство ФРН відмовило у звільненні Північного потоку-2 від правил газової директиви ЄС.