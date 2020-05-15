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Факти / Світ

Німеччина відмовила Північному потоку-2

Федеральне мережеве агентство ФРН відмовило у звільненні Північного потоку-2 від правил газової директиви ЄС.

Про це йдеться у заяві агентства.

Північний потік-2 – газопровід з Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною понад 1 200 км.

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Необхідною умовою для виведення проекту з-під правил була його реалізація до 23 травня 2019 року.

– Колегія 15 травня відхилила клопотання компанії Nord Stream 2 AG на звільнення частини Північного потоку-2, що пролягає в територіальних водах Німеччини, від регулювання, – вважають у відомстві.

Посол України у Німеччині Андрій Мельник назвав це перемогою.

– Маємо велику перемогу у Берліні: щойно незалежний регулятор Bundesnetzagentur прийняв остаточне рішення про відмову надати проекту Північний потік-2 виняток із законодавства ЄС! Навіть якщо тепер долю Nord Stream 2 вирішуватиме суд, Україна вдячна Німеччині за солідарність, – заявив посол.

Як писали Факти ICTV, Україна веде переговори зі США та іншими партнерами, спрямовані на те, аби остаточно завадити Росії відновити прокладання трубопроводу Північний потік-2.

Джерело: Bundesnetzagentur

Джерело: Андрій Мельник

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