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Трамп намагався використати Україну в своїх політичних цілях – Болтон

Президент США Дональд Трамп ставився до української влади як до інструменту для досягнення політичних цілей.

Зокрема, йдеться про компромат на політичного опонента Джозефа Байдена.

Про це заявив колишній радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон в інтерв’ю журналістам.

Предметом розмови стала книга Болтона Кімната, де це сталося: Мемуари Білого дому.

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Так, на думку екс-радника, президент США намагався домогтися від української влади розслідування у справі Байдена.

Спроба тиску на президента України Володимира Зеленського обернулася для глави Білого дому процедурою імпічменту. Однак її провалили.

– Я не кажу, що Трампа не потрібно було піддати імпічменту, я кажу лише про те, що були дії, не всі з яких були б підставою для імпічменту, – підкреслив Болтон.

Книга Болтона

Міністерство юстиції США подало позов, щоб перешкодити колишньому раднику з національної безпеки Джону Болтону опублікувати нову книгу про своє перебування в Білому домі.

Згідно зі скаргою, книга містить секретну інформацію.

Джерело: Fox News

Фото: Dreamstime

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