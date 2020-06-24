Президент США Дональд Трамп ставився до української влади як до інструменту для досягнення політичних цілей.

Зокрема, йдеться про компромат на політичного опонента Джозефа Байдена.

Про це заявив колишній радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон в інтерв’ю журналістам.

Предметом розмови стала книга Болтона Кімната, де це сталося: Мемуари Білого дому.

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Так, на думку екс-радника, президент США намагався домогтися від української влади розслідування у справі Байдена.

Спроба тиску на президента України Володимира Зеленського обернулася для глави Білого дому процедурою імпічменту. Однак її провалили.

– Я не кажу, що Трампа не потрібно було піддати імпічменту, я кажу лише про те, що були дії, не всі з яких були б підставою для імпічменту, – підкреслив Болтон.

Книга Болтона

Міністерство юстиції США подало позов, щоб перешкодити колишньому раднику з національної безпеки Джону Болтону опублікувати нову книгу про своє перебування в Білому домі.

Згідно зі скаргою, книга містить секретну інформацію.

Джерело: Fox News