LOT відновлює рейси до Львова та Одеси

Польська авіакомпанія LOT оголосила про відновлення 70 нових європейських напрямків з 15 липня.

До кінця серпня запрацює авіасполучення з такими країнами: Іспанія, Італія, Німеччина, Франція, Швейцарія, Данія, Хорватія, Естонія, Латвія, Словенія. Також планується запустити рейси до Великої Британії.

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Також у липні LOT відновить сполучення між іншими рейсами до Києва, Львова, Одеси, Белграду та Стамбулу.

Компанія повідомила, що їхні літаки літатимуть сім разів на тиждень з 15 липня.

З середини липня з варшавського аеропорту імені Шопена можна буде подорожувати сім разів на тиждень у такі міста: Мюнхен, Франкфурт, Гамбург, Париж, Мілан, Цюрих, Женева, Штутґарт, Копенгаґен.

Від чотирьох до семи рейсів будуть відправлятись до Загреби, Любляни, Мадриду , Риги та Таллінну.

З 1 липня LOT відновила рейси з Києва до Варшави.

Вильоти відбуваються п’ять разів на тиждень – у понеділок, середу, четвер, п’ятницю та неділю. Усі польоти приймає аеропорт Бориспіль.

Джерело: Radio Poland