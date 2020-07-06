Спалах бубонної чуми зафіксовано на півночі Китаю. 5 липня в цьому регіоні був запроваджений режим підвищеної епідеміологічної небезпеки.

Зараження бубонною чумою відбулося в автономному районі Внутрішня Монголія в Баян-Нур на півночі Китаю. Місцевий житель звернувся до лікарні з симптомами хвороби. Влада попередила громадян, що бубонна чума передається від людини до людини і є дуже заразною.

Також вони закликали місцевих жителів не їсти м’ясо гризунів, які можуть бути переносниками. Зокрема, монгольських бабаків.

Читайте: У Китаї зафіксували спалах бубонної чуми

В окрузі запровадили третій рівень режиму оповіщення з чотирьох можливих. На цьому рівні питання епідеміологічної безпеки координуються місцевою владою. Центральний уряд підключається лише на першому рівні, який сигналізує про високу небезпеку.

Бубонна чума 2020

1 липня в Західній Монголії був зафіксований спалах бубонної чуми. Тоді в лікарню були госпіталізовані 27-річний чоловік і дівчина. Причиною зараження бубонною чумою стало те, що пара вживала сире м’ясо бабака.

На початку інфікування з ними мали прямий контакт 60 осіб, а побічно — 400.

У регіоні ввели карантин, а також заборонили в’їзд і виїзд автотранспорту.

Джерело: Комісія з охорони здоров’я міського округу Баян-Нур