У Китаї зафіксували вже третій випадок захворювання на бубонну чуму.
В автономному регіоні Внутрішня Монголія в Китаї зафіксовано декілька випадків захворювань на бубонну чуму.
За заявою влади регіону, хворобу зафіксовано у трьох людей за місяць. Третій випадок бубонної чуми виявлено у 55-річного чоловіка, який з’їв погано просмажене м’ясо дикого кролика.
Комісія з охорони здоров’я автономії заявила, що не знайшла доказів зв’язку останнього випадку захворювання з двома попередніми в Пекіні.
Читайте: Середньовічна чума прийшла до Європи з Росії – вчені
Між іншими випадками, які зафіксували у Пекіні 12 листопада, експерти зв’язку також не побачили.
Нагадаємо, на Черкащині чоловік отруївся мухоморами, якими лікувався за порадами народної медицини.
Джерело: The Washington Post