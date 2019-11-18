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У Китаї зафіксували спалах бубонної чуми

У Китаї зафіксували вже третій випадок захворювання на бубонну чуму.

У Китаї зафіксували спалах бубонної чуми

В автономному регіоні Внутрішня Монголія в Китаї зафіксовано декілька випадків захворювань на бубонну чуму.

За заявою влади регіону, хворобу зафіксовано у трьох людей за місяць. Третій випадок бубонної чуми виявлено у 55-річного чоловіка, який з’їв погано просмажене м’ясо дикого кролика.

Комісія з охорони здоров’я автономії заявила, що не знайшла доказів зв’язку останнього випадку захворювання з двома попередніми в Пекіні.

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Між іншими випадками, які зафіксували у Пекіні 12 листопада, експерти зв’язку також не побачили.

Нагадаємо, на Черкащині чоловік отруївся мухоморами, якими лікувався за порадами народної медицини.

Джерело: The Washington Post

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