Wizz Аіг відкриває рейси зі Львова та Києва до Чехії та Італії – дата

Угорський лоукост Wizz Air оголосив відкриє п’ять нових маршрутів з аеропортів Львова, Одеси та Києва.

З 1 вересня 2020 року літаки компанії полетять зі Львова та Києва в Пардубіце (Чехія). Рейси здійснюватимуться три рази на тиждень: по вівторках, четвергах і суботах.

Це будуть перші рейси Wizz Air, які зв’яжуть Україну з Чехією. Дорога від Пардубіце до Праги на поїзді становить близько однієї години.

З березня 2021 року – з Одеси в Мілан (Мальпенса), Рим (обидва – з 29 березня) і Болонью (з 30 березня).

Ціни на квитки:

Київ – Пардубіце – від 870 грн в одну сторону;

Львів – Пардубіце – від 580 грн в одну сторону.

У вартість входить перевезення невеликого предмета ручної поклажі.

15 червня в Україні відновили міжнародне авіасполучення.

Через три дні Wizz Air оголосив про відновлення роботи в Міжнародному аеропорту Київ. Компанія відкрила рейси з України в Угорщину, Німеччину, Данію, Естонію, Грецію, Велику Британію.

Компанія запровадила нові правила для забезпечення фізичного дистанціювання під час посадки і дотримання посилених санітарних заходів в салонах літаків.

Також пасажирам рекомендують реєструватися на посадку і купувати послуги онлайн, щоб зменшити фізичну взаємодію в аеропорту.

Джерело: Avianews