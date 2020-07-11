Хорватія та Чорногорія уточнили правила перетину кордону громадянами третіх країн.
Зміни стосуються і українських туристів.
Зокрема, у нових правилах в’їзду до Хорватії йдеться:
- ті, хто перетинає кордон з особистих причин, мають пройти 14-денну самоізоляцію; вона може бути скорочена до семи днів, якщо особа здає тест на коронавірус, і він буде негативним;
- туристи та студенти можуть перетинати кордон без 14-денної самоізоляції, але вони мають показати результати тестування, зробленого не пізніше 48 годин до вильоту, або з самоізоляцією, якщо у них немає тесту.
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А Чорногорія змінили правила перетину кордонів лише для українців та білорусів. Нові правила:
- громадяни, які прибувають до країни літаками, можуть в’їжджати без тестів;
- ті, хто перетинає кордон наземним транспортом, мають зробити тест не пізніше 72 годин до моменту в’їзду.
Уточнення не стосується тих, хто подорожує шляхом Україна-Угорщина-Хорватія-Чорногорія.
Напередодні Чорногорія прибрала пункт про наявність негативного результату тесту на коронавірус під час в’їзду українських туристів.
Але пізніше уточнила правила.