Хорватія та Чорногорія уточнили правила перетину кордону громадянами третіх країн.

Зміни стосуються і українських туристів.

Зокрема, у нових правилах в’їзду до Хорватії йдеться:

ті, хто перетинає кордон з особистих причин, мають пройти 14-денну самоізоляцію; вона може бути скорочена до семи днів, якщо особа здає тест на коронавірус, і він буде негативним;

туристи та студенти можуть перетинати кордон без 14-денної самоізоляції, але вони мають показати результати тестування, зробленого не пізніше 48 годин до вильоту, або з самоізоляцією, якщо у них немає тесту.

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А Чорногорія змінили правила перетину кордонів лише для українців та білорусів. Нові правила:

громадяни, які прибувають до країни літаками, можуть в’їжджати без тестів;

ті, хто перетинає кордон наземним транспортом, мають зробити тест не пізніше 72 годин до моменту в’їзду.

Уточнення не стосується тих, хто подорожує шляхом Україна-Угорщина-Хорватія-Чорногорія.

Напередодні Чорногорія прибрала пункт про наявність негативного результату тесту на коронавірус під час в’їзду українських туристів.

Але пізніше уточнила правила.

Джерело: Посольство України у Хорватії, Балканський оглядач