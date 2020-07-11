Хорватия и Черногория уточнили правила пересечения границы гражданами третьих стран.

Изменения касаются и украинских туристов.

В частности, в новых правилах въезда в Хорватию говорится:

те, кто пересекает границу по личным причинам, должны пройти 14-дневную самоизоляцию; она может быть сокращена до семи дней, если человек сдает тест на коронавирус, и он будет отрицательным;

туристы и студенты могут пересекать границу без 14-дневного самоизоляции, но они должны показать результаты тестирования, сделанного не позднее 48 часов до вылета, или с самоизоляцией, если у них нет теста.

Читайте: Медицинский режим и безопасный чартер: Дыхне об авиаперевозках во время карантина

А Черногория изменила правила пересечения границ только для украинцев и белорусов. Новые правила:

граждане, прибывающие в страну самолетами, могут въезжать без тестов;

те, кто пересекает границу наземным транспортом, должны сделать тест не позднее 72 часов до момента въезда.

Уточнение не касается тех, кто путешествует путем Украина-Венгрия-Хорватия-Черногория.

Накануне Черногория убрала пункт о наличии отрицательного результата теста на коронавирус при въезде украинских туристов.

Но позже уточнила правила.

Источник: Посольство Украины в Хорватии, Балканский обозреватель