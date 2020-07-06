Майже місяць, як Україна відновила міжнародне авіасполучення, але українці поки не поспішають масово летіти за кордон. Та й інші країни неохоче відкривають свої кордони для іноземних туристів, зокрема і з України.

Про те, як проходять перші рейси, чи є ризик полетіти на відпочинок і залишитися в іншій країні, про польоти до Європи і нові правила перетину кордону, Фактам ICTV розповів президент МАУ Євген Дихне.

– Євгене, українці бояться летіти в інші країни через ризик не одержати дозвіл на перетин кордону, бути відправленим на обсервацію або взагалі залишитися в цій країні через перенесення або скасування рейсів. Чи варто їм боятися?

– Чи можна бути зараз у чомусь впевненим на 100%? Думаю, що ні.

Єдине, що можу сказати, що є країни, посольства яких нам підтвердили інформацію, що українці можуть заїжджати у туристичних цілях, що вони будуть допущені, що там проводитиметься вибіркове тестування для окремих пасажирів, які викликають якісь сумніви.

Але переважно українці безперешкодно проїжджатимуть до місць свого відпочинку.

– Чи є такий ризик, вилітаючи чартерним рейсом?

– Чартерні програми так не робляться. Чартерні програми – це відповідальність туроператора і авіаперевізника. Якщо ти відвіз людей і там залишив, то це твоя відповідальність повернути їх назад в країну. Тут я не бачу жодних небезпек для пасажирів: якщо вони з нами туди полетіли, то вони точно з нами назад повернуться.

А ось наскільки ця програма не може бути призупинена через якісь умови, ніхто не знає. Усі ми сподіваємося на те, що пандемія відступає.

– З’явилася інформація, що Чорногорія і Хорватія готові пускати українських туристів. Чи готові ви працювати у цих напрямках?

– Ми працюємо з нашими туроператорами. Поки інформація уточнюється.

Дійсно, Чорногорія підтверджує, що буде можливість прилетіти. Також і Хорватія повідомила про можливість для українців перетнути кордон. Ми з’ясовуємо умови. Правила країни є основними для в’їзду. Крім візового режиму, існує ще й медичний режим. Потрібно відповідати обом.

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– США готові пускати українців. Коли літаки МАУ з’являться на цьому маршруті?

– Ми опрацьовуємо далекомагістральну програму. Вона історично живилася іншими рейсами, транзитними пасажирами.

Сьогодні ми не зможемо рентабельно літати до США, тому що трафік між Україною і США у такому розмірі просто не існує. Літаки великі, їх треба заповнювати.

Але хрест на програмі США ми не ставимо. Ми спробуємо зберегти її і якомога швидше запропонувати нашим пасажирам. Попит буде – будемо летіти.

– Чи літаєте ви до ЄС?

– Ми літаємо до ЄС, але ці польоти – виняток з правил. До Європи українських туристів не пускають, але з метою працевлаштування, лікування, навчання вони заїжджати можуть. Для таких українців ми робимо окремі рейси. У такому ж режимі ми працюватимемо і з 15 числа.

Але якщо в якихось країнах буде змінюватися режим на користь туристичного потоку, ми розглядатимемо варіант збільшення кількості рейсів. Ми починаємо програму. Вона невелика, вона не може бути великою, тому що ми не можемо дозволити собі виконувати збиткові рейси. Ми діємо обережно і впевнено.

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– Як ви вирішуєте питання з безпекою персоналу МАУ?

– В Україні є тести, які роблять протягом чотирьох годин. Нині ми підписуємо договір з лабораторією, де швидко роблять тестування. Наш персонал проходитиме таке тестування. І подібна лабораторія працюватиме на території Борисполя, щоб до перельоту і після перельоту людина змогла отримати результат.

– Як це працюватиме?

– В аеропорту проводитиметься забір для тестування, потім аналізи відвезуть до лабораторії поблизу, де їх переглянуть. І через чотири години пасажир отримає інформацію на свою електронну пошту. Він її зможе роздрукувати або надати у електронному вигляді.

Катерина Павловська