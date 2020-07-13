Суд Індії повернув нащадкам індуїстський храм із цінностями на $22 млрд

В Індії Верховний суд передав у володіння нащадкам князівської династії найбагатший у світі індуїстський храм Шрі Падманабхасвамі.

У 2011 році під час інвентаризації у сховищах храму випадково було знайдено цінностей (срібло, золото, коштовне каміння) на суму $22 млрд.

Представники династії заявили, що не претендують на знайдені скарби, адже вони “є власністю бога”.

Династія махараджів довгий час володіла храмом, аж поки у 2000-х влада штату Керала подала на них у суд за нездатність забезпечити охорону та збереження цінностей храму.

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Після виявлення багатомільярдних статків у сховищах, храм Шрі Падманабхасвамі було занесено до Книги рекордів Гіннеса як найбагатший у світі індуїстський храм.

Доля храму-музею Святої Софії у Туреччині

10 липня у Туреччині змінили статус Святої Софії, перетворивши музей на мечеть.

Храм отримав статус музею у 1934 році, аби не створювати зайвих суперечок.

Святу Софію було зведено за часів існування Візантійської імперії – потужного центру християнства у середньовічну епоху.

Після захоплення імперії турками християнський собор було перетворено на мечеть.

Президент Туреччини Ердоган підписав указ про надання Святої Софії статусу мечеті та назвав таке рішення історичним.

Джерело: Times of India