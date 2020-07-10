Свята Софія у Стамбулі знову стала мечеттю

10 липня вищий суд Туреччини змінив статус Святої Софії з музею на діючу мечеть.

Суд скасував рішення уряду Туреччини від 1934 року.

Судді у рішенні пояснили, що Айя-Софію зробив вакфом (релігійним центром. – Ред.) у 1453 році султан Мехмед Фатіх.

– А значить перетворення її в музей порушує верховенство закону, – заявили судді.

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Одразу після ухвали суду, президент країни Реджеп Тайїп Ердоган підписав указ про зміну статусу музейного собору на мечеть.

Храм Свята Софія

Комплекс Святої Софії звели за часів Візантійської імперії. Вона стала центром християнства у імперії.

Після завоювання Візантії турками, храм перетворили на центр ісламу.

У 1934 році Туреччина зусиллями прем’єр-міністра Кемаля Ататюрка стала світською країною. Відкриття у Святій Софії музею стало апогеєм його боротьби проти ісламізації країни.

Заборонили хадж до Мекки

Саудівська Аравія заборонила приїжджати іноземним паломникам до Мекки на хадж через коронавірус.

Участь зможуть взяти у ньому тільки жителі країни.

Хадж – паломництво в ісламі, пов’язане з відвідуванням міст Мекка та Медина, де є гроб пророка Мухаммеда. Його повинен здійснити кожен спроможний на це мусульманин.