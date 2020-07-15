ЄС зняв обмеження з ГМО, щоб прискорити розробку вакцини від Covid-19

Щоб прискорити виготовлення вакцини від коронавірусу, Європейський Союз ухвалив поправки у закон про генетично модифіковані організми.

Вчені зможуть активно використовувати експериментальні препарати з ГМО з 18 липня, повідомили у Європейській раді.

Тепер для досліджень не потрібно проводити попередню оцінку впливу препаратів на навколишнє середовище.

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Введені виключення із законодавства про ГМО будуть діяти до рішення ВООЗ зняти статус пандемії коронавірусу у світі.

Водночас торгувати препаратами із ГМО без спецдозволів заборонено.

Вакцина від коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров’я оцінила розробку вакцини у $31 млрд.

У світі зараз розробляють або тестують 200 потенційно дієвих вакцин. Найперспективнішою, за їх даними, є розробка британців із АstraZeneca та Оксфордського університету.

Перші 400 млн доз уже замовила Італія, Велика Британія, Франція та Німеччина.

Китайська вакцина від коронавірусу може з’явитися на ринку до кінця 2020 року.

Джерело: Рада ЄС