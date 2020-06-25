Хакери продавали дані українців від 1 тис. грн. до $10 тис. – кіберполіція

Департамент кіберполіції провів спецоперацію в 10 регіонах України з метою виявлення фактів розповсюдження персональних даних громадян.

Про це було повідомлено на спеціальному брифінгу 25 червня.

У результаті спецоперації кіберполіція провела 36 обшуків та відкрила 34 кримінальні справи щодо шахрайства, розповсюдження інформації з обмеженим доступом, а також несанкціонованого втручання в електронні операційні системи.

Вісьмом особам було оголошено підозру, одного зловмисника затримали.

Атакам хакерів піддавалися компанії, що здійснюють діяльність у сфері страхування, приватні та держбанки, компанії, які займають логістичними послугами, державні реєстри, бази даних держорганів та приватний сектор.

Правоохоронці також виявили величезну кількість Telegram-каналів, організатори яких шахрайським шляхом заволодівали коштами громадян.

У кіберполіції повідомили, що хакери та інші зловмисники продавали персональні дані українців від 1 тис. грн за частину інформації до $10 тис. – за цілу базу даних.

Правоохоронці додали, що виявили та задокументували діяльність зловмисників, які в Києві створили телеграм-бот Ua Baza BOT [OFFICIAL BOT], за допомогою якого вони реалізовували персональні дані.

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Злив даних через телеграм-бот Ua Baza BOT

У травні 2020 року телеграм-бот Ua Baza BOT оголосив про продаж даних водійських прав українців.

Міністру цифровий трансформації України Михайлу Федорову довелося спростувати інформацію в мережі, в якій йшлося, що злиті дані мають відношення до додатку Дія.